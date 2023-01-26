Алекс Топольський також сказав, що у фіналі шоу йому здавалося, що Катя більше готова до серйозних стосунків та родини.

Напередодні головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський дав інтерв'ю, в якому пояснив, чому у нього не склалися стосунки з фіналісткою проекту Катериною Лозовицькою. Про це чоловік розповів у інтерв'ю Факти ICTV.

За словами бізнесмена, у нього не склалося з 26-річною моделлю через безініціативність дівчини. Алекс Топольський прихильник того, щоб двоє людей були зацікавлені у відносинах, але не побачив жодних кроків назустріч від переможниці реаліті. Ще до повномасштабного вторгнення Росії пара зрозуміла, що їм не по дорозі.

"На жаль, я не відчував віддачі від Каті. Так довго тривати не могло і настав момент, коли я зрозумів, що краще розійтися зараз, ніж потім жалкувати. Тому я ініціював розмову", - зізнався Алекс Топольський.

Він також сказав, що у фіналі шоу йому здавалося, що Катя більше готова до серйозних стосунків та родини.

Катерина Лозовицька ж зі свого боку стверджує, що ініціатором розриву стосунків виступила вона, оскільки у стосунках з Алексом їй не вистачало турботи, залицянь, романтики, пристрасті та спільних емоцій, і що образ принца випарувався відразу, як тільки згасло світло камер.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.