Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саша поділилася моторошним досвідом.

"Це фото я зробила через півтора місяці перебування у Мексиці. Як зараз пам‘ятаю той день. Я чекала на захід сонця та була вдячна за те, що наш літак не розбився. Трапилась така історія, що коли ми вилітали з Канкуна до Мюнхена, він почав знижувати швидкість, а у салоні був сильний запах гару. Було дуже страшно, люди починали панікувати, а стюардеси ввічливо намагались усіх заспокоїти. Якесь дивне відчуття було, немов щось може статися, але ти впевнений, що все буде добре. Це відчуття, то надія, яка завжди з’являється, щоб підбодрити", — написала Олександра Мудра під фото, на якому в купальнику позує на пляжі.

Учасниця "Холостяка" додала, що літак довелося розвернути назад.

"Найбільша хвиля паніки тривала хвилини 3, але які 3😬 Літак розвернули назад, ми змогли долетіти знов до Канкуна, а я сиділа та думала: «А й справді в падаючому літаку нема атеїстів». Впевнена, що до кожного з нас у той момент прийшла надія, до кожного своя. Ми з вами усі різні, але так схожі між собою саме тим, що ми люди, справіжні і живі. Не втрачайте себе та ії. Ніде і ніколи. Ось такий реальний досвід з мого життя", — поділилася Саша.

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