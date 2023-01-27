Українські знаменитості у рекламній кампанії стали в один ряд із такими світовими зірками як Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід. На свої сторінці в Instagram Марія Єфросиніна показала колаж, на якому вона тримає своє дитяче чорно-біле фото.
"Босами не народжуються, ними стають. Мої батьки завжди говорили мені: будь сама собі босом. З дитинства вони сформували у мені непохитні правила:
- Приймай рішення щодо свого життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію.
- Роби добро та кидай його у воду. Очікування подяки може привести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.
- Цінуй людей, з якими працюєш - життя не любить ієрархію у відносинах- воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де й ким будеш завтра", — написала ведуча під світлиною.
У коментарях за Єфросиніну пораділа Даша Астаф'єва, написавши: "Машутааааааа❤️".
Українці також підтримали ведучу та засипали її компліментами:
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"Яка мила дівчинка на фото! Маша, Ви і в дитинстві були гарною і зараз чарівна";
"Слова, які треба кожному взяти за основу в житті 🤞🏻❤️";
"Гарні поради!🔥🔥 Захоплююся вами!".
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.