Українські знаменитості у рекламній кампанії стали в один ряд із такими світовими зірками як Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід. На свої сторінці в Instagram Марія Єфросиніна показала колаж, на якому вона тримає своє дитяче чорно-біле фото.

"Босами не народжуються, ними стають. Мої батьки завжди говорили мені: будь сама собі босом. З дитинства вони сформували у мені непохитні правила:

- Приймай рішення щодо свого життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію.

- Роби добро та кидай його у воду. Очікування подяки може привести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.

- Цінуй людей, з якими працюєш - життя не любить ієрархію у відносинах- воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де й ким будеш завтра", — написала ведуча під світлиною.

У коментарях за Єфросиніну пораділа Даша Астаф'єва, написавши: "Машутааааааа❤️".

Українці також підтримали ведучу та засипали її компліментами:

"Яка мила дівчинка на фото! Маша, Ви і в дитинстві були гарною і зараз чарівна";

"Слова, які треба кожному взяти за основу в житті 🤞🏻❤️";

"Гарні поради!🔥🔥 Захоплююся вами!".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.