Популярна українська актриса Ганна Саліванчук вирішила відповісти на найцікавіші запитання шанувальників та привернула увагу до себе. Відповіді артистка супроводжувала власними кадрами в Інстаграм.

Спочатку акторка показала фото, де була маленькою. Цей кадр зацікавив українців, адже багато хто порахував: діти артистки просто точна копія самої Саліванчук у дитинстві.

Після цього Анна відреагувала на тему «Як привернути увагу чоловіка?».

«А ви впевнені, що це вам треба? Бо якщо уваги немає – це означає, що кохання закінчилося. Якщо ж ви знаєте, що кохання є, просто ви втомилися одне від одного. Тоді… рольові ігри, романтика, приваблива білизна» – написала Ганна.

Також вона відповіла, чи допомогла їй одна процедура в салоні зі схудненням:

«Але це працює лише з правильним харчуванням. Якщо ви й далі багато будете їсти, то всі см і кг повернуться» - поділилася Саліванчук.

Ганна не раз ділилася тим, що незадоволена своєю вагою та фігурою, їй хотілося б виглядати так, як до народження двох синів, вона сумує за тими формами.

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