Телеведучий Володимир Остапчук показав, як провів час у Канаді, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - сина Евана та дочку Емілію. А в 2020 році зірка розлучився і одружився з нотаріусом Христиною. Але вже з літа минулого року пара перестала з'являтися разом, а Володимир поїхав до колишньої дружини та дітей до Канади. Вже восени стало відомо, що пара розлучилася, хоча офіційно Остапчук цього не підтверджував.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де цього разу поділився кадрами з Канади. Зірка вирішила поговорити з фанатами, написавши: "Мекнув - знаєте, що робити".

"Незважаючи на війну, який був найщасливіший день за останні 11 місяців", - спитав фанат.

"Я сказав би - один із найщасливіших днів у ці місяці", - відповів Володимир і показав фото, де купається з дітьми у воді.

"Де вчили англійську мову? Порадьте дієві курси чи лайфхаки для вивчення, якими користуватись", - запитав ще один фанат.

"Мій шлях не дуже підійде, бо я навчався за книгами в Умані. Спілкувався з носієм мови. Дивитися щось в оригіналі із субтитрами. Завчати слова, граматика прийде згодом", - відповів Остапчук.

Нагадаємо, Остапчук приєднався до відомого флеш-мобу, але українці не оцінили

А ще Politeka писала, що Остапчук потролив українців, які влаштували елітну вечірку у Куршевелі

Також Politeka повідомляла, що Остапчук поскаржився на самопочуття, звернувшись за допомогою



