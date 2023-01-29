Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла на шоу "Танці з зірками", показала дочку, що підросла, від чоловіка-бізнесмена.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". А кілька років тому артистка перемогла на проекті "Танці зі зірками". Зірка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього Санта вийшла заміж за Володимира Самсоненка, але досить швидко розлучилася. А 2015 року Санта вже стала дружиною бізнесмена Ігоря Кучеренка, від якого народила дочку Софію.

Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де цього разу вирішила побалакати з фанатами.

"Добрий день, питання відповідь, поговоримо", - написала Санта, звертаючись до фанів.

"Софійка така чудова", - написав фанат.

"Це правда", - лаконічно відповіла Дімопулос та показала свою дочку з букетом квітів.

Після цього ще один фан вирішив поцікавитися у Санти, що вона думає про Канаду: "Що ви думаєте про Канаду як країну? Не хотіли б туди переїхати?".

"Не хотіла. Ніколи не була і не рвуся. Моя подружка там жила багато років і жартує, що Канада забрала її найкращі роки. Утрирує, звичайно, але повертатися точно не планує", - зізналася Санта і поділилася знімком, де сидить на коні.

Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" зізналася, з яким жахом їй довелося зіткнутися.

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