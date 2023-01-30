Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео, яке було знято через лаштунки на сцені театру, а у підписі до нього звернулася до шанувальників.
Як видно, у ролику актори вже перестали грати виставу і вийшли до глядачів на уклін. Вони взялися за руки і почали кланятися перед залом, поки люди голосно аплодують. А потім важкі штори лаштунки закриваються, і актори починають неквапливо розходиться.
У підписі до публікації Ребрик розповіла про свої наступні вистави в різних містах і звернулася до глядачів із вдячністю: "Люди, дякую Вам, що у такий важкий час знаходите сили, бажання і можливість ходити в театр. Ви не уявляєте, як це важливо! Як це зворушливо, коли повна зала. Оплески. Усмішки. Квіти. І все це зараз! Під час війни. Ви неймовірні. Люблю безмежно! Щаслива займатися улюбленою справою. Дякую кожною клітиночкою нашим захисникам ЗСУ за таку можливість. До зустрічі".
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