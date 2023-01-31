Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка також є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася, коли прийшла на шоу "Х-Фактор", де заспівала авторську пісню "Свята", якою захопила навіть Настю Каменських. А нещодавно Зарицька була учасницею шоу "Танці зі зірками", де дійшла майже до фіналу. Завдяки цьому Олександру вдалося скинути кілька десятків кілограмів.
Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де цього разу поділилася вранішнім селфі. Як можна помітити, артистка лежить зі своїми домашніми улюбленцями у ліжку.
"Ну як від цього все витримати) мої дівчата сьогодні з ранку не випускали мене з ліжка, влаштувавши блокаду", - написала Зарицька під публікацією.
А до того Зарицька розповіла про зустріч із українськими героями. Як зізналася зірка, вона бачилася із бійцями полку "Азов".
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