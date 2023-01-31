Солістка KAZKA Олександра Зарицька поділилася з ранку кадрами, зізнавшись, хто її не випускає з ліжка.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка також є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася, коли прийшла на шоу "Х-Фактор", де заспівала авторську пісню "Свята", якою захопила навіть Настю Каменських. А нещодавно Зарицька була учасницею шоу "Танці зі зірками", де дійшла майже до фіналу. Завдяки цьому Олександру вдалося скинути кілька десятків кілограмів.

Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де цього разу поділилася вранішнім селфі. Як можна помітити, артистка лежить зі своїми домашніми улюбленцями у ліжку.

"Ну як від цього все витримати) мої дівчата сьогодні з ранку не випускали мене з ліжка, влаштувавши блокаду", - написала Зарицька під публікацією.

А до того Зарицька розповіла про зустріч із українськими героями. Як зізналася зірка, вона бачилася із бійцями полку "Азов".

"Днями я розповідала, що намагаюся знаходити сили, щоб займатися собою, доглядом і т.д. Але після зустрічі з хлопцями, я була в шоці, наскільки вони заряджені, посміхаються. Такі харизматичні, цікаві, веселі! Це справжній приклад. для мене. Люди, які захищають нашу свободу, ризикують життям, перебувають у найекстремальніших умовах, і все одно сміються та надихають усіх довкола!", - написала артистка.

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