Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий показав моторошне фото зі свого рідного Маріуполя, на якому видно зруйнований будинок, від якого залишився лише "обеліск" — вузька висока частина одного з під'їздів. Андрій Бєдняков звернувся до росіян з пропозицією зробити з цих руїн пам'ятник.
"Росіяни, ви ж любите всілякі пам'ятники. Пропозиція: не варто до кінця руйнувати цей будинок. Залишіть його таким. Огородіть його. Зробіть велику табличку та напишіть на табличці «рускій мір». Наженіть десятки автобусів із Ростова з прапорами (як у Донецьк у 2014). Зробіть урочисте відкриття. І, замість стрічки, переріжте єдину звивину кучери. Покличте лепса. Він заспіває. Все одно здалеку подумає, що це пляшка. І нехай кожен, хто хоче і чекає на цей «мір» у себе в місті - бачить і згадує цей пам'ятник", — звернувся ведучий до представників країни-окупанта.
"Завжди знав, що Маріуполь - це сильне місто. І це місто ще дасть вам п##ди ✊🏼💙💛", — додав Андрій Бєдняков.
Українці в коментарях підтримали ведучого:
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"Як же ми чекаємо звільнення Маріуполя…більш за все у житті";
"Маріуполь назавжди український! 🙏 Як би не окупували, захоплювали, знищували... Душу міста та серця людей не змінити!".
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.