Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - успішна українська співачка та солістка гурту KAZKA, який прославився завдяки шоу "Х-Фактор". А кілька років тому гурт спробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення. Але стати учасниками від України колективу не вдалося, хоч і переможниця відбору MARUV не поїхала на конкурс і KAZKA отримала пропозицію посісти їхнє місце. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де цього разу показала, як зустрілася із захисниками Маріуполя.

"Мали за честь заспівати для наших героїв з "Азів" та взяти участь в аукціоні на користь полку", - зазначила артистка.

"Неймовірний вечір із дійсно надихаючими людьми — продовжувати посміхатися, створювати, жити! Не втомлюємося дякувати нашим захисникам за цю можливість", - додала Олександра.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"супер молодці! пишаюся!";

"Найкращі".

До цього Олександра розповіла про тяжкий рік, який довелося пережити.

"Цього року було надто багато іспитів ціною в життя. Тому нам дуже хотілося влаштувати вам маленьке свято та презентувати подарунок напередодні Нового року", - написала Олександра, інтригуючи новим релізом альбому.

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька здивувала, як змінилося її обличчя за останній рік

А ще Politeka писала, що схудла Зарицька KAZKA вразила новим чином і розповіла про концерти

Також Politeka повідомляла, що Зарицька із KAZKA розповіла, куди витратила зібрані в Америці гроші



