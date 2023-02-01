Українська актриса Ольга Сумська виявила чуттєвий образ на новому кадрі в Інстаграм.

Знаменита актриса Ольга Сумська часто отримує в мережі компліменти від шанувальників, адже вміє наголосити на своїх елегантних образах. На цей раз 56-річна знаменитість поділилася чуттєвим кадром в Інстаграм.

Артистка обрала мінімум макіяжу і наголосила саме на виразі обличчя, бажаючи передати емоції, які турбують її останнім часом.

Зазначимо, Ольга продовжує виступати у театрі з колегами, займається воолнтерством та допомагає ЗСУ.

"Стан душі ..." - пише Сумська під кадром.

У мережі відреагували на звернення Ольги:

«Глибина відчувається у цьому фото ❤️; Ой, а в мене стан душі... Морок...; Ви така тут загадкова; Тільки через очі можна зазирнути в душу!

Чорні брови, карі очі! Клааас!!; Захоплююсь; Неймовірна! ❤️; Кожен свідомий українець; Яка красива…; Який погляд 😍 неймовірна...; Космічна✨; Яка ви гарна 🔥😍Погляд 🔥».

Раніше артистка змогла вразити елегантним чином брючному костюмі малинового відтінку.

Акуратне укладання, звичний легкий макіяж з акцентом на очі та прикраси гармонійно склали акуратний образ 56-річної актриси.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" на фоні скандалу звернувся до українців.

Також повідомлялося, що Сумська у спортивному костюмі підкорила молодою зовнішністю поряд із Борисюком.

Крім того, Politeka.net писала, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.