Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, показала рідкісні кадри зі своєї юності та як вона зі звичайної провінційної дівчини перетворилася на знаменитість, яка їздить зі своїми концертами по всьому світу.

"Не здавайтеся. Все у ваших руках ❤️", — написала Alyona Alyona під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали Альону, хоча деякі жартують, що це могло б бути відео про схуднення:

"Я думав, буде мотиваційне відео про схуднення 🤣";

"Знай наших 🔥дуже дуже багато праці і віри у свою справу🤞";

"Дякую за популяризацію української мови та за круті треки! Рідко таке буває, що мені подобаються всі треки артиста💎";

"Тільки вперед і ніколи назад 🦾🚀".

Раніше Альона Альона розповідала, як просувається її схуднення. Виконавиця втратила 10 кілограмів ще до повномасштабного вторгнення рф, а потім до кінця літа схудла ще на 10 кг. Схуднення для співачки проходить легко, адже вона не ставить конкретних цілей, а лише змінила деякі харчові звички. А шанувальники завжди підтримують співачку та наголошують, що люблять її у будь-якій вазі.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.