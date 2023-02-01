Популярна українська актриса Ксенія Мішина щодня показує, як займається спортом. Відколи артистка захопилася ідеєю змінити своє життя, вона почала часто показувати в Інстаграм, що відбувається в її житті.
Нещодавно Мішина зізналася, що через часті заняття навіть змінила стиль і її синові сподобалися такі зміни.
Зараз зірка показала, як проходять її тренування і які вправи вона воліє робити заради стрункої фігури.
«Розпорядок дня🍑» - пише Мішина.
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У мережі висловили свою думку:
«Де взяти цю силу волі та не пропускати тренування?; Ксюша, ви красуня, але цю красу, вашу фігуру ви створили самі; Через таких у залах неможливо займатись; Молодець 👏
Це ж моє тренування все мої рухи); Подивився і настрій піднявся; Щоб мати бездоганну фігуру, як у Вас, Ксюша, Вам доводиться добряче над цим попрацювати».
«До речі, мій шопінг змінив напрямок. Тепер спортивний магазин та кайф від кожних спортивних речей. І синові тепер теж зі мною подобається. Загальні уподобання!
До речі, він уже сформував свій смак! Звідки – не знаю, але він завжди мені радить найкращі речі, і найцікавіше – бачить та розуміє» - поділилася Ксенія.
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