Переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина чесно показала частину свого тренування.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина щодня показує, як займається спортом. Відколи артистка захопилася ідеєю змінити своє життя, вона почала часто показувати в Інстаграм, що відбувається в її житті.

Нещодавно Мішина зізналася, що через часті заняття навіть змінила стиль і її синові сподобалися такі зміни.

Зараз зірка показала, як проходять її тренування і які вправи вона воліє робити заради стрункої фігури.

«Розпорядок дня🍑» - пише Мішина.

У мережі висловили свою думку:

«Де взяти цю силу волі та не пропускати тренування?; Ксюша, ви красуня, але цю красу, вашу фігуру ви створили самі; Через таких у залах неможливо займатись; Молодець 👏

Це ж моє тренування все мої рухи); Подивився і настрій піднявся; Щоб мати бездоганну фігуру, як у Вас, Ксюша, Вам доводиться добряче над цим попрацювати».

«До речі, мій шопінг змінив напрямок. Тепер спортивний магазин та кайф від кожних спортивних речей. І синові тепер теж зі мною подобається. Загальні уподобання!

До речі, він уже сформував свій смак! Звідки – не знаю, але він завжди мені радить найкращі речі, і найцікавіше – бачить та розуміє» - поділилася Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.