Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - відомий український шоумен, який вирішив спробувати свої сили на проекті "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Шоумену вдалося перемогти і після пари зустрічалася деякий час, але зрештою розійшлася. А після цього Еллерт переїхав до США, де перебуває і зараз.

І після чергового зникнення Еллерт знову вийшов на зв'язок, опублікувавши відео у своєму блозі. Зірка у відео вирішила розповісти про пляж, який зайняли російські емігранти.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже, Еллерт ти ж моя радість, нарешті, де ти так довго пропадав ні состорів нічого. Ура";

"А чому ти не в Україні?";

"Добре, що Мішина нікого не обрала і тебе теж... соррі, що прорвалося на відвертість. Вона вища і розумніша за вас усіх разом узятих на тому шоу! І ви всі самі це розумієте, чи ще відразу, чи згодом це зрозуміли "холостяки" "!";

"Саша, ну ти і закрутив сюжет: Я може познайомлюся, а може і одружуся ... Чекаємо на наступний випуск з нетерпінням";

"Сміливо та іронічно. Дивись, щоб вони тобі бавовняну жінку не підсунули";

"Та гаразд. Там переважно люди з СРСР. А так само з Азії. Колись там жили італійці. Але варто проїхати до наступної зупинки метро і вже чорний район".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт висловився про розлучення Квіткової та Добриніна.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина, яка натякнула на нові відносини, записала ролик, що інтригує.

Також Politeka писала, що Еллерт із "Холостячки" розповів, які подарунки приймає у свій день народження.