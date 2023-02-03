Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння росії Салем вступив до лав ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів.

В новому інтерв'ю Славі Дьоміну Даніель Салем відповів на питання, як до питання мови ставляться українські захисники на передовій.

"По-перше, ми там не розмовляємо російською. Я розмовляю одеською, хтось розмовляє херсонською, хтось розмовляє харківською - тому ми не говоримо російською. Там немає питань, поясню чому. Я як людина, яка знає декілька мов, розумію, що є мова, якою ти думаєш. І щоб перелаштуватися, треба прям думати про це. Коли летять кулі, коли треба дуже швидко щось робити, я вибачаюсь, але ми говоримо тією мовою, якою ми звикли", — заявив зірковий боєць.

Він також зробив оптимістичний прогноз щодо долі російської мови в Україні.

"Для мене не проблема спілкуватися одеською мовою, але я буду "вангувати", що російській мові залишився десь рік, і її взагалі не буде у жодного українця. Навіть ті, які говорять: "Та мені так зручно, я завжли так говорив". Думаю, усі скоро зрозуміють, що мова — це теж зброя, і дуже велика зброя. Кожен раз, коли ми розмовляємо українською вмирає один орк", — наголосив Даніель Салем.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.