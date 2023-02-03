Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який став популярним завдяки шоу "Голос країни". Зірка був у команді Наді Дорофєєвої та зміг перемогти на шоу.

Тепер за артистом стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де Сергій ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лазановський поділився з фанатами кадрами, де він входить до ванної кімнати, включає світло та бачить себе у дзеркалі, після чого лякається.

"Коротко про кожен мій ранок", - написав Лазановський у публікації.

Варто зазначити, що Сергій, як і інші зірки, підтримав Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого артист почав активно виступати з вуличними концертами, збираючи гроші на допомогу ЗСУ. А тим часом його виступи змогли зібрати мільйони переглядів у соціальних мережах.

Раніше Лазановський розповів про День пам'яті героїв Крут.

"Вранці 29 січня 1918 року почався наступ більшовиків на станцію Крути. За різними даними їх було від 4 до 6-7 тисяч. З українського боку в бою під Крутами брало участь 300-600 бійців. Бій тривав кілька годин: було відбито кілька атак, бойові втрати більшовиків становили до 300 убитих, а ще поранені, полонені", - написав Сергій у публікації.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський поділився з українцями радісною новиною

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