Актор Тарас Цимбалюк, який став зіркою серіалу "Кріпосна", показав, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net , Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосної". А нещодавно актор розлучився зі своєю дружиною - актрисою Тіною Антоненкою. Це стало другим розлученням для зірки. Після цього знаменитість зазначив, що не проти був би спробувати свої сили на "Холостяку". Але нещодавно стало відомо, що у Тараса нова подружка – бізнес-вумен Світлана Готочкіна.

Не забуває Цимбалюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася фотографією, де позує у спортзалі.

"Час у спортзалі", - написав Тарас у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Спорт – сила";

"Гідний поваги кожен, хто прагне щодня удосконалюватися. Разом з кропіткою роботою над творчим зростанням, Ви, Тарасе, наполегливо працюєте над підтримкою фортеці тіла, гартуєте волю, врівноважуєте душевний стан. Що ж, мистецтво потребує жертв, - з огляду на це, спорт , Безумовно, велике мистецтво ";

"Красівець! Дай Боже, тобі здоров'я та щастя".

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" з юною моделлю влаштував фотосесію у національних костюмах.

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