Актриса, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина згадала про непросте минуле після народження дитини.

Популярна актриса Ксенія Мішина цього разу вирішила показати рідкісні фото, на яких вона у минулому виглядала зовсім інакше. На одному з фото артистку знято на пізньому терміні вагітності.

«Дивіться, яка я гарна. Тут не дуже видно мої [+] 31 кг. Але після пологів я настільки ненавиділа своє відображення в дзеркалі, що я не маю жодного фото того періоду. Але якби мій нинішній мозок у мої 20, я б інакше все сприймала» - написала Мішина.

Вона зізналася, що дуже намагалася скинути зайве і це було непросто, але навіть дитина та догляд за ним у цьому допомогла.

«А вже після того, як я перестала годувати, я почала бігати о 6-й ранку. Ну і звичайно дієта, перестала їсти все борошняне, солодке».

Раніше ми писали про користь вакууму Мішина говорила не раз, але в Сторі вирішила нагадати.

«З першого разу може звичайно не вийти, але з кожним разом буде все більше і більше відчуття бути присутнім, як треба робити правильно.

Встали – видих. У менструальні дні – не можна! 5 підходів по 20-25 секунд (у кого як виходить) все поступово. А потім уже можна підключати м'язи» – поділилася Мішина.

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