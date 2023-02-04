Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала милі фото, на яких дуже помітні результати її схуднення, та розповіла про нові концерти.

Як видно, на нових знімках Олександра відображена у теплому світлі та приємній атмосфері. Перед камерою вона з'явилася чорному вбранні з відкритим декольте та оригінальним комірцем на шиї. Її розкішне довге волосся розпущене і м'якими локонами спадають на плечі, а на обличчі яскравий макіяж з пухкими губами та акцентом на очах.

У підписі до публікації Зарицька поділилася: "Вже за декілька тижнів ми вирушаємо з моїми у велику подорож з десятком концертів в Україні та Європі. А поки — я акумулюю сили, приділяю час догляду за собою, тренуюсь, заряджаюсь. Дістаю все те, що я люблю в собі, аби знову і знову зустрічатись з вами в різних куточках світу. Надихатись та надихати жити далі, попри все! Чекаємо на вас".

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