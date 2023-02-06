Цього разу на своїй сторінці в Instagram інтерв'юер поділився власним досвідом та зробив прогноз про майбутнє російської мови в Україні.

"Про мову. Солов'їну і ту, іншу, яку послали на три літери (ви знаєте про яку це я). Я виріс у Кривому Розі. І розмовляв тільки російською. Навіть думки такої не було говорити українською. Ну а з ким? З вчителем української мови, ну це максимум. І то, не завжди:) Так, я той самий, який виріс в "рускоязичной сєм'є". Українська мова була для мене просто черговим уроком. Уроком Укр. мови. Ну, це було як урок хімії. Я був впевнений що і то, і то мені не знадобиться. Укр. мови в моєму житті було аж 45 хвилин на день. До дзвінка", — пригадує Анатолій Анатоліч.

Ведучий констатує, що Кривий Ріг, як і сотні інших міст сходу та півночі не шанував українську, бо це було нібито не потрібно. На початку нульових він працював на радіо російською, ныкого це не бентежило. Потім переїхав в Київ у 2006 році, коли як раз ввели перші квоти на українську мову і медіа (мінімум 25 відсотків мало бути українською). Тоді Анатолій Анатоліч збрехав продюсерам Хіт ФМ, що добре розмовляє українською.

"І зараз мені б хотілося почути перші ефіри українською. Це був капець... Але потім... Ну потім ви знаєте. Так, такий був контекст. Це не було моїм вибором. Це потрібно розуміти. Особливо тим, хто хейтить людей, які досі говорять російською. Так, їм складно, але складно не перейти на українську, а складно визнати що вони помилялись довгий час (хоч і не спеціально). Визнати, що один із стовпів їхнього життя викликає таку реакцію", — додав ведучий

Але, на його думку, українізація точно відбудеться, вона відбувається вже зараз.

"Відбувається страшною ціною, але відбувається. І фінал зрозумілий. Нещодавно в розмові з другом ми прийшли до висновку, що російська зникне з нашого простору, бо вона просто не буде потрібна. Це логічний, хоч і не простий шлях. Але рецепта немає. Прості поради більше читати, говорити. І все буде", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.