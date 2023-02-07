Як пише Politeka.net , Катерина Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Катерина також любить займатися спортом та із задоволенням демонструє свою розтяжку. Нікітіна не лише показує, а й допомагає всім охочим сісти на шпагат. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому Нікітіна активно волонтерить і навіть здобула медаль за свої старання. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катя похвалилася фотосетом, піднявши настрій українцям.
"Дозволь собі посміхатися, навіть у важкі часи!"
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Нагадую про збирання на дрони!!!", - написала Катя у своїй публікації.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Моя красуня я тебе люблю і сумую сильно";
"Блискавична, класна та неймовірна посмішка, ти синонім краси)))";
"Моя Богиня, я тебе люблю дуже сильно";
"її ти там поменше, а то вусика наздоженеш".
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