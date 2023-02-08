Після закінчення романтичного реаліті "Холостяк-12" багато учасниць стали стверджувати, що Алекс Топольський зовсім не той, кого із себе видає. Юля Кавчук, яка вибула у 5 випуску "Холостяка", зізналася в інтерв'ю Вікторії Сіроклін, що на шоу її дратувало багато моментів. Однак найабсурднішим вона вважає те, що Алекс грав на камеру.

Юля Кавчук згадала, як Алекс постійно користувався підказками авторів проекту та повторював завчений чи надиктований у навушник текст. Кавчук назвала Топольського "актором", заявивши, що не вважає його щирим.

"Топольський – людина-актор. Наприклад, у нас із Катею було парне побачення з "холостяком". Все було супер, все добре. При зустрічі він нічого не каже, що щось не так чи ще щось таке. І тут церемонія троянд, і я розраховую на те, що я спокійно отримаю свою троянду, але він мені видає: "Мене бентежить твоя невпевненість". У вухо йому диктують слова. А я на це все дивлюся і думаю: "Зрозуміло", - розповіла учасниця ведучої Юля Кавчук.

Юлія зізналася – вона інколи перевіряє підписки бізнесмена в Instagram. Після шоу чоловік підписався на сторінку хореографа та судді танцювальних шоу Тетяну Денисову . За словами красуні, Топольський збирався й надалі продовжувати свою "телевізійну" кар'єру.

У той же час, переможницю шоу Катю Лозовицьку вона описала як дуже приємну і порядну дівчину, яка не намагалася грати на камеру і показувати свою перевагу.

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