Переможниця "Холостяк-12" розповіла, що розлучилася з Алексом Топольським за день до війни.

Головний герой 12-го сезону "Холостяка" Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька після завершення проекту пробули разом недовго. В інтерв'ю "24 Каналу" дівчина розповіла, як розрив стався насправді та що розчарувало її в Алексі.

Переможниця "Холостяк-12" розповіла, що розлучилася з Алексом Топольським за день до війни.

"Наша історія з Алексом тривала місяць. Весь цей час ми знаходилися в Києві. Ми розійшлися за день до війни", – наголосила переможниця шоу.



Катя Лозовицька також відповіла, хто справді ініціював розмову про те, що треба розійтися. Тому що версії обох відрізняються. Модель також розповіла, що розрив із Алексом не був для неї важким чи проблемним. Бо ще під час стосунків вона зрозуміла, що Топольський – не та людина, яка їх потрібна, а такі стосунки – не влаштовують.

"Я і на постшоу, і у своєму посту в інстаграмі говорила, що ініціювала розмову я. Саму фразу "нам треба поговорити" і натяки на розлучення робила я. Однак ми обидва були згодні з тим, що треба розходитися. Те, як Алекс відреагував у себе в пості, мене, чесно кажучи, дуже вразило і розчарувало. Це було дуже зважене та спокійне рішення. Не було ніякої драми та розбитих сердець. Адже коли стосунки почали розчаровувати, почуття, які виникли в мене на проєкті, почали вмирати також", - розповіла вона.



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