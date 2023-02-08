Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який останнім часом часто виступає у шпиталях для українських захисників, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист поділився зворушливим фото із дорослою дочкою Діаною.

На знімках Павло та його єдина 27-річна донька зображені на прогулянці засніженим Києвом. Перед камерою обоє позують у темних вбраннях і мило посміхаються в об'єктив, дочка тримай зіркового батька під руку і притискається до нього.

У підписі до публікації Зібров написав: "Після ранкових справ, прогулялися з Діанкою парком. Сніг, тиша, краса!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію виконавця:

"Треба ж так народити твою копію! Ось Мариночка молодець! Кохання!".

"Діана - справжня красуня! Ну звісно, ​​від такого батька!".

"У вас дуже гарна донечка!"

"Гарні. У мене для вас є марка та пісня".

"Гарні".

"Мої улюблені".

"Дуже хороші".

"Ця Діана гарна така".

"Який козак".

"Хороша як сонечко!".

"Ви прекрасні".

"Дуже чарівні! Ох, який красень та красуня!".

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