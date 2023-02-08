Цього разу знаменитий шеф-кухар висловився про культуру, спадщину та важливість розвитку саме української кухні. Свій пост Клопотенко супроводжував атмосферним кадром із ресторану зі спеціальною добіркою страв.

«Їжа – це історія людей. Це культура сімей та частина національної ідеї. Тому що помідори, наприклад, мають американці і мають італійці. Але вони по-різному поводяться з цим продуктом і розповідають про нього.

Так само і з українськими продуктами: вони особливі до того, як ми їх вирощуємо, як готуємо, які емоції вкладаємо в цю працю. А ще наші продукти робить унікальними українські чорноземи. Бо все, що росте в ньому, має особливий смак. Навіть ті ж самі помідори» - поділився Клопотенко.

Він також звернувся до українців, з проханням приводити до закладів своїх друзів іноземців, щоб вони відчули Україну через їжу. Тому що нам справді є, що розповісти.

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