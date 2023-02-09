Як пише Politeka.net, Міша Романова – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Романова також товаришує з музикантом Максом Барським, який повернувся до України та пішов у військкомат після повномасштабного вторгнення. А співачка тим часом покинула країну і вирушила з дитиною до Німеччини, де була тривалий час.
А нещодавно артистка повернулася до України та презентувала свою нову україномовну пісню "Зима". Зірка підігріла інтерес до композиції, поділившись новим відео у своєму блозі.
"Я не розлюбила,
Хоч ти десь далеко,
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Все нагадує будинок
І я хочу до тебе
Я не розлюбила
Та вже другий рік як сама
Це точно найдовша у світі”, - написала Романова.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Алана Бадоєва та Макса Барських, а також написали коментарі:
"Вітаю з прем'єрою";
"Так красиво українською, звучать ваші пісні"; "Добре, чуттєво... Це точно, найдовша у світі зима(((((((";
"Пісня в саме серце, чуттєво. І ти дуже гарна".
Нагадаємо, подружка Макса Барських Романова зізналася, як виправила казус на сцені.
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