Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Євген показав, як навідався до своїх батьків.

"Батьки пройшли кулінарний контроль, тепер ваша черга. Чекаю на сторіс", - написав Клопотенко у сторіс.

"Кулінарний контроль, майонез є в холодильнику?", - запитав Клопотенко та батьки відповіли негативно.

А після цього шеф-кухар вирішив показати, як виглядав підлітком, показавши одну із фотографій у рамці, яку зберігають батьки.

"Дякую вам!!!", - написав Євген.

"А ви знали, що колись ось ця людина, ось ця людина, набере 800 тисяч фоловерів. Ось ця людина тоді того не знала, а тепер вона в шоці. Я вам цілую, люблю і дякую", - сказав Клопотенко у сторіс , звертаючись до українців із вдячністю за свою популярність

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом оригінальної української страви з картоплі.

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