Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". А після цього Гвоздєва вирушила на грузинські "Танці зі зірками", де стала хореографом-постановником шоу. Зірка зазначала, що на тому проекті учасники отримували набагато приємніші призи, ніж в Україні. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де діляться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ілона показала, як пустилася в танець, будучи в ботфортах.

"Історія цього відео проста:

Ішла одягатися та знімати тренування, а побачила свої старі улюблені ботфорти і тут мамку понесло, згадала свої 20-ть

Останні роки для мене підбори-це виключно взуття для заходів та свят. Бо роки вже не ті, дивувати вже нікого, бо заміжня та ще й вінчан, та й ноги болять бігати 24/7 на високих підборах! Але так їх люблю", - написала Ілона в публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ну що тут сказати, якщо все станцювали";

"Усім би так по домашньому виглядати. Ви дуже гарна";

"Я одна побачила тут ту жінку з тікток?";

"Ця пісня чітко асоціюється із життям вільної жінки".

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