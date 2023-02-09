Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". А після цього Гвоздєва вирушила на грузинські "Танці зі зірками", де стала хореографом-постановником шоу. Зірка зазначала, що на тому проекті учасники отримували набагато приємніші призи, ніж в Україні. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де діляться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ілона показала, як пустилася в танець, будучи в ботфортах.
"Історія цього відео проста:
Ішла одягатися та знімати тренування, а побачила свої старі улюблені ботфорти і тут мамку понесло, згадала свої 20-ть
Останні роки для мене підбори-це виключно взуття для заходів та свят. Бо роки вже не ті, дивувати вже нікого, бо заміжня та ще й вінчан, та й ноги болять бігати 24/7 на високих підборах! Але так їх люблю", - написала Ілона в публікації.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Ну що тут сказати, якщо все станцювали";
"Усім би так по домашньому виглядати. Ви дуже гарна";
"Я одна побачила тут ту жінку з тікток?";
"Ця пісня чітко асоціюється із життям вільної жінки".
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А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала ефективну вправу для сідниць.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танці зі зірками" різко відреагувала на скандал із п'яними вечірками у Києві.