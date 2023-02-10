Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зірка зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України разом із Ольгою Мартиновською.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ярославський показав, як вирішив подбати про здоров'я.

"Такі трішечки довелося зайнятися здоров'ям. Але все вже добре. Зараз побіжу далі", - написав Ярославський у своєму сторіс.

А до того Володимир розповів міф про м'ясо, поділившись відео у своєму блозі. Як виявилося, після смаження м'яса в ньому немає крові, як це багато хто думав.

"Ви знаєте, що я обожнюю свою професію. Для мене це навіть не робота, а все моє життя. І мені боляче розуміти, що за радянського союзу ми дуже відстали від цивілізованого світу. На початку 90-х років наша кухня для іноземців асоціювалася з котлетою по-київськи та салатом Олів'є За часи незалежності ми пройшли великий розвиток та процес відродження, дізналися багато нового.

Мені завжди приємніше дарувати, ніж отримувати. Тому я тішуся, що маю можливість ділитися з вами своїми знаннями. Знаю, що є багато міфів у кулінарії. Тому я вирішив почати з ними боротися, - написав Володимир під роликом.

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" дав рецепт найсмачнішої риби з цвітною капустою.

А ще Politeka писала, що Ярославський з "Майстер Шеф" дав рецепт найсмачнішої картоплі, яку ви коли-небудь куштували.

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" навчив нарізати продукти, як справжній шеф-кухар.