Учасниця "Холостяка-12" з Алексом Топольським – Аліна Єршова сфотографувалася на тлі пальм та лежаків для відпочинку.

На зйомках пост-шоу "Холостяка" з Алексом Топольським – Слава Дьомін познайомився з учасницею 12-го сезону Аліною Єршовою. Він кілька разів запрошував дівчину на каву, але вона щоразу відмовлялася. Зараз дівчина відпочиває у Дубаї та публікує чарівні знімки у купальнику. Фото та відео можна знайти у неї в Інстаграм .

Аліна Єршова сфотографувалася на тлі пальм та лежаків для відпочинку. Одягнена вона була в чорний купальник, що складався з ліфа та плавок із флористичним принтом. Зверху Єршова одягла прозору пляжну туніку. На обличчі вона мала чорні сонцезахисні окуляри. Аліна похвалилася стрункою фігурою та плоским животом.

Крім того, вона опублікувала кадр у червоному купальнику, який також прихопила із собою.

Користувачі мережі невтомно захоплюються красою Аліни і освідчуються їй у коханні в коментарях, а також звертають увагу на її худорлявість.

"Купальник вогонь, і сама супер", "Аліно, дуже красиво виглядаєш, але треба погладшати трохи", "Аліночко, зараз ідеально виглядаєте, на Холостяку дуже сильно схудли, зараз фігура вогонь, не худніть так сильно більше", "Афродіта".