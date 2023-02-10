Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому похвалилася романтичною подорожжю, мабуть, зі своєю коханою, яку частково засвітила у своєму блозі раніше.

Як виявилося, Юля вирішила показати шанувальникам, що вони з чоловіком вирушили до італійської Флоренції. Так, у короткому ролику блогерша спочатку з'являється на вокзалі з валізою, а вже за мить вона гуляє серед гарної архітектури Флоренції. Перед камерою "Зайчик" з'явилася в короткій сірій спідниці та смугастому светрі, а зверху накинула чорну шкіряну куртку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки щаслива посмішка.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Ми у Флоренції. Що порадите тут відвідати?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"У Флоренції потрібно відвідати все!"

"Piazzale Michelangelo"

"Як гарно, просто кожен куточок Італії – це кохання".

"Гарно як. Хорошого вам відпочинку".

"Гарно".

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