Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення виїхала з дітьми з країни, виступивши на благодійних концертах. Але Оля вже встигла повернутись назад і приступила до зйомок. А тепер Оля вирішила відпочити із дочками на Буковелі, де активно катається на лижах. А в одних із останніх сторіс Полякова вирішила розповісти, який мінус відпочинку в Україні.

"Ви знаєте, все добре в Буковелі, крім одного. Впала дитина, втратила лижі, жодна людина не допомогла, жодна. Я спускалася і піднімалася аж звідти, щоб їй допомогти. Просто їдуть і всі. У всьому світі, якщо людина впала. , люди допомагають, тут дитина впала, всім насрати. Ось це такі українці дуже так допомагають один одному. Щось по-моєму не про тих українців чи що?"

Після цього Полякова вже вийшла в ефір зі свого номера.

"Щойно заходить хлопець з ресепшена, там приніс щось і каже: "Пані Ольга, можна вас на хвилину". А мені ліньки йти і я кажу: "Ой, я не можу, я гола", кричу. Ну, з А Аліса підходить і каже, що він повинен відповісти: "Так ще краще", - поділилася Оля кумедним.

Нагадаємо, учасник "МастерШеф" заінтригував палким кадром із задоволеною Поляковою

А ще Politeka повідомляла, що Полякова чесно показала, наскільки сильно вона "штукатуриться", щоб бути молодшою.

Також Politeka писала, що донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.