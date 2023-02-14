Сім'я Христини та Григорія Решетніков вирішили трохи відволікти дітей від нагальних проблем та війни в Україні. Так, сім'я телеведучого вирушила до басейну, щоб розслабитися та провести час разом. Фото з'явилися на особистій сторінці Христини в Інстаграм.

На знімку Христина Решетник знята разом зі старшими синами Дмитром та Іваном, які радісно плескаються у воді. Щаслива матуся позує в чорному злитому купальнику, захоплюючи точеною фігурою і щасливою посмішкою. Хлопчики теж дуже радісні.

"Сини у нас всі плавають з 3 тижнів/місяця від народження. Поки вони маленькі, вони іще зберігають навики плавання з животика, тому варто починати якомога раніше. Це чудово загартовує, дарує хорошу фізичну форму. Та й зі спиною буде в школі менше питань. ", - зазначила Христина Решетник у підписі до кадрів.

Вона також додала, що разом із синами вони постійно плавали до війни, останній рік тренувань не було. Але ж у планах на цей рік у них регулярні заняття з плавання! Тому що хлопчики люблять воду і можуть провести тут цілий день.

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