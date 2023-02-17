Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото та розповіла про свою методику контролю над емоціями.

На новій фотографії Ірина зображена на прогулянці у сонячний день. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – джинсах із завищеною талією, помаранчевому светрі та чорній шкіряній куртці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Горова написала: "REFLECT. Скільки витіснених емоцій, недопрожитих подій, які відбулися, але не стали досвідом, бо не відрефлексували, не зробили висновки, намагались якнайшвидше забути… Навіть при дуже щільному графіку я неусвідомлено відчуваю наближення річниці початку війни - велику хвилю спогадів, що ось-ось накриє з головою, якщо не підготуватися емоційно до цього заздалегідь. Щоб будь-яка подія, особливо травмуюча, стала досвідом та емоційно нейтральною для мене, я проживаю її глибоко аналізуючи за схемою "REFLECT".

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