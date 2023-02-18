Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою гурту KAZKA. Зірка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де виконала авторський хіт "Свята" та вразила навіть Настю Каменських. А нещодавно Зарицька брала участь в українських "Танцях зі зірками". Знаменитість вилетіла з проекту за крок від фіналу і посіла п'яте місце. Проте співачці завдяки шоу вдалося скинути 20 кг, а за рік артистка схудла на всі 30. Зарицька вирішила не зупинятися і продовжує займатися своєю фігурою. Тому цього разу Олександра поділилася кадрами зі спортзалу у своєму Інстаграмі.

"Це я, Сашка фітоняшка, з плямою на новій футболці – нагадую! Ви можете все, що задумали", – написала Зарицька під кадрами.

А до цього зірка розповіла про зустріч із українськими захисниками у публікації.

"Днями я розповідала, що намагаюся знаходити сили, щоб займатися собою, доглядом і т.д. Але після зустрічі з хлопцями, я була в шоці, наскільки вони заряджені, посміхаються. Такі харизматичні, цікаві, веселі! Це справжній приклад. для мене. Люди, які захищають нашу свободу, ризикують життям, перебувають у найекстремальніших умовах, і все одно сміються та надихають усіх довкола!", - написала Зарицька.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA з пухкими губами вразила новим чином.

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