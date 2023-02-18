Даша Квіткова закликала не витрачати час на чоловіків, які перебувають поряд і нічого не роблять, щоб порадувати свою кохану.

Відома блогерка та зірка шоу "Холостяк" Даша Квіткова наприкінці січня оголосила про розлучення з ведучим Микитою Добриніним , а тепер заінтригувала шанувальників. Так, в Інстаграм-сториз вона похвалилася романтичним подарунком через три тижні після оголошення розлучення.

Нагадаємо, близько 3 тижнів тому стало відомо, що Дарія Квіткова не мешкає разом із коханим. Пара роз'їхалася – зараз Даша мешкає разом із сином у Львові.

Тепер вона показала розкішний букет квітів від військового, який мали доставити їй 14 лютого – у День усіх закоханих – і подумала, як чоловіки за бажання можуть радувати жінок. Блогерка Даша Квіткова зауважила, що букет він хотів відправити саме у День закоханих.

"Я досі під враженням від цього букета і поясню чому. Військовий знаходиться зараз на фронті. Там відбувається просто ж * па, я навіть уявити не можу яка. Там немає взагалі зв'язку. Військовий хотів надіслати мені цей букет 14 лютого, зв'язувався з менеджером, але просто не зміг через зв'язок. Він на передовий, але захотів зробити приємно і зробив", – поділилася Даша Квіткова .

Вона не стала уточнювати, які стосунки пов'язують її з військовим, при цьому закликала не витрачати час на чоловіків, які знаходяться поряд і нічого не роблять, щоб порадувати свою кохану.

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