Народна артистка України Ольга Сумська вирішила розповісти про один із методів догляду за шкірою.

56-річна артистка України Ольга Сумська щодня розповідає в Інстаграм про своє життя, роботу волонтерів та допомагає висвітлити різні теми. Не забуває артистка про звільнення і чесно показує, якими процедурами захоплюється в салоні.

Цього разу Ольга Сумська показала, що допомагає їй підтримувати шкіру у хорошому стані та як вона уникає глибоких вікових зморшок.

Glow Solution це новий проривний метод, що дозволяє миттєво створити сяючу, підтягнуту та оновлену шкіру без болю та періоду реабілітації. Таким чином, Сумська вирішила у чотири етапи привести себе до ладу:

очищення, ексфоліація (ефект шліфування) без травмування шкіри, глибоке зволоження, багаторівневий масаж тканин до рівня SMAS.

Зазначимо, Сумська не раз також ділилася порадами щодо схуднення, рекомендуючи вживати печені яблука та вівсянку, щоб швидко скинути вагу. Ольга зізналася, що її чоловік Віталій постійно нагадує їй необхідність підтримувати форму.

Також раніше актриса розповіла про свою щоденну рутину догляду за обличчям і тілом, включаючи пілінг, нанесення крему та застосування масажера, після чого слідує процедура з гарячим та холодним рушником, а потім маска.

Ольга Сумська ділитиметься своїми секретами краси з українськими жінками, щоб допомогти їм зберігати свою молодість та красу, використовуючи сучасні технології та натуральні рецепти.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.