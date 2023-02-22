Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський – відомий український артист, який прославився завдяки шоу "Голос країни". Там співак пішов до команди Наді Дорофєєвої, завдяки чому став переможцем на проекті. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася унікальними кадрами 31-річної давнини.

"Як 31 рік тому люди голосували за незалежність України", – написав Сергій.

"1 грудня 31 рік, коли наша історія як незалежна розпочалася саме з цієї дати", - написано було у відео, де українці розповіли, чому саме голосувати хочуть за незалежність України.

А раніше Лазановський показав, як виступав для українських захисників.

"Тут без зайвих слів

Виступали для наших титанів

Бачити ці очі – це бачити Україну

Щодня, кожну годину, щохвилини, їм потрібна наша підтримка та допомога

Тож не зупиняємось, а робимо все, щоб перемога була якнайшвидше", - написав Сергій під кадрами, де виступав перед українськими захисниками, які зібралися на концерт.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський поділився щасливою подією.

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