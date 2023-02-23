На цей раз популярна українська співачка процитувала незвичайний вірш, підкорюючи мережу.

Після проведення пропагандистського мітинг-концерту в "Лужниках" 22 лютого українська співачка Оля Полякова вирішила прокоментувати подію, використовуючи популярні вірші Петра Маги. Цей телеведучий, поет-пісняр, режисер та актор є учасником ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів.

У своєму Instagram виконавиця процитувала знаменитий вірш Маги "Послання", написаний ним у окопі.

"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу: виступає в телевізорі пуйло. Глядачів у залі мало. Всі канали, навіть "Дождь". Я дивлюсь, а що з хлібалом? Дорогой російський вождь" - высказалась Полякова.

«Так добре звучіть, скоріше б справдилося!; Красуня наша! Українська дівчинка!; Оля Браво;

Шикарний вірш; Оля молодець! Супер вірш із душею!; Боже як Добре!!; На кожному святі і без, коли збираємося за столом, то завжди за це п'ємо; Це було дуже круто, пані Оля, мега круто» – пишуть у мережі.

Після того, як Ольга повернулася жити до Києва, вона стала частіше брати участь у різних нових проектах та вражає образами. Також зірка стала частіше записувати відео в Інстаграм, спілкуючись із аудиторією та веселячи їх різними життєвими мометами.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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