Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка є Народною та Заслуженою артисткою України. Зірка має дві дочки, старша з яких живе в Росії, де вийшла заміж за російського актора, через що зіркова мама нерідко потрапляє під критику. І цього разу не став винятком, коли Ольга вирішила поділитись спогадами про перший день вторгнення в Україну.

"Річниця повномасштабного вторгнення окупантів... Я пам'ятаю той день і напередодні до дрібниць... Незважаючи на страшний біль, який оселився в серцях кожного з нас, ми сильні... Тому міцніше треба обійняти тих, хто поруч і сказати один одному - ми переможемо. Віримо у ЗСУ!", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так, і не забути подякувати Богу, що вдалося дочці зробити російський паспорт(((((";

"Зять у гості прийшов"

"А ще через кілька днів, у вічність відійшла ваша матуся, пам'ятаю як було важко!";

"Хочеться забути це все, але, на жаль, уже не вийде... 25 лютого буде вже рік, як ми виїхали зі свого будинку... і його знищили повністю";

"До чого це фото та річниця вторгнення??? Не толерантно";

"Нехай швидше закінчиться війна! Миру мир! Усім терпіння та міцного здоров'я! Алмати".

Нагадаємо, 56-річна Сумська зізналася, якою процедурою омолоджує себе в салоні.

А ще Politeka повідомляла, що 56-річна Сумська схвилювала важкими кадрами із постраждалою дитиною.

Також Politeka писала, що Сумська показала, як їй під час поїздки довелося писати заяву до поліції.



