Святослав Вакарчук розповів, що під час концерту, який отримав назву "A Night for Ukraine", прозвучали в акустичному форматі як пісні "Океану Ельзи", так і українські народні.

Багато музикантів з початку вторгнення зайнялися благодійністю та волонтерством. Минулого тижня фронтмен гурту " Океан Ельзи " Святослав Вакарчук дав благодійний концерт у Лондоні у залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі.

Про це він розповів в Інстаграм і розкрив, яку суму грошей вдалося зібрати на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні, які постраждали під час бойових дій.

Святослав Вакарчук розповів, що під час концерту, який отримав назву "A Night for Ukraine", прозвучали в акустичному форматі як пісні "Океану Ельзи", так і українські народні. Декілька пісень Святослав виконав під гітару так само, як останній рік робить це на фронті, у бліндажах, шелтерах для переселенців чи шпиталях. Під час концерту було зібрано понад 3,3 млн. фунтів (147 млн. грн.).

"Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і щоразу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку і потребуємо її ще, щоб разом і далі продовжувати боротьбу до перемоги", - прокоментував Святослав Вакарчук .

На концерті були високопоставлені гості: Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Річард, Девід Ратлі, член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря із закордонних справ Великобританії, Вадим Пристайко, Посол України у Великій Британії, Ральф Гудейл, Верховний Комісар Канади.

Нагадаємо, лідер "Океан Ельзи" Вакарчук відверто розповідав українцям і заговорив про наболіле.

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