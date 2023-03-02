Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. У зірки є двоє дітей – Маша та Аліста. Старшій дочці Маші сьогодні, 2 березня, виповнилося 18 років. Зірка вирішила привітати свою повнолітню дочку у своєму Інстаграмі.

"Моя Маруся, дівчинко, сьогодні доросла! Все дитинство ти чула фразу виповниться 18 можеш робити все, що хочеш, а поки що ..... сьогодні цей день настав! Можеш робити все що завгодно, мріяти, досягати, любити, летіти, бути пристрасною і натхненною, імпульсивною, дієвою будь-якої, головне будь здорова моя дівчинка, нехай тебе оберігає всесвіт, а ти спасибі йому і проси що завгодно, він дає, мрій сміливо, масштабно, нескромно!", - написала Оля.

Фанати, включаючи дружину Дмитра Монатика, Володимира Остапчука, Лілію Ребрик, Ганну Трінчер та інших зірок, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаємо, Олечко наших дівчаток! Народилися в один день! Бережи Боже!";

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"З днем ​​народження! З днем ​​народження! Маша";

"Найкраще побажання! Щоб все так і було!!";

"Вітаємо вашу дочку!! Миру, здоров'я, щастя!! Доброї долі";

"Зважаючи на її струм струму, вона дуже схиблена на інтимі. зараз така молодь? з Днем народження дочки!".

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