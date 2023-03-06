Телеведучий та головний герой одного із сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін на тлі розлучення з Дешею Квітковою розповів про свої "правила життя".

На своїй сторінці в Instagram ведучий похвалився, що під час війни навчився багатьом речам, які допомогли йому вижити та бути корисним в цих умовах.

Перше "правило", яке Микита Добринін сформулював для себе під час війни — будьте вдячними за кожен день.

"Кожен день є новим початком та можливістю для розвитку. Навіть у найскладніших моментах варто пригадати про те, що ми маємо багато чого для подяки: рідних та близьких, здоров'я, можливість вчитися та розвиватися. 🖇️Навчайтеся простежувати свої емоції та реагувати на них. У найскладніших моментах емоції можуть перевищити розум, але важливо навчитися контролювати їх. Варто звертати увагу на свої почуття та емоції, простежувати їх вплив на рішення та дії, вчитися реагувати на них правильно", — пише "Холостяк".

Ведучий дав українцям ще три банальні, але хороші поради:

Створюйте маленькі цілі та досягайте їх крок за кроком;

Навчайтеся прощати та відпускати образи;

Не бійтеся змін та нового.

Шанувальники в коментарях до посту відзначили, що Микита Добринін вже позбувся обручки, та шкодують його через сумний погляд:

"Мені так шкода Микиту…і чому жінки такі с@ки інколи ….😢";

"Ви дуже змінились, погляд інший …";

"Навіть обручку зняв. Життя дивна штука: то люблю, то ні, то сходяться, то розходяться".

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