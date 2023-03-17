Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде свій популярний ютуб-канал "RAMINA", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала нескромне фото та привернула увагу до корисного збору.
Як видно на фото, Раміна зображена в цікавій локації з оксамитовими бордовими шторами за спиною. Перед камерою вона з'явилася в ефектному ніжно-рожевому костюмі з вузьким корсетом, з якого випирає прямо декольте. Волосся дівчини елегантно покладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона пафосно дивиться кудись убік.
У підписі до публікації Есхакзай написала: "Це я в своїй уяві в такому вигляді і з таким виразом обличчя заношу 1 мільйон гривень для закупки дронів - камікадзе. Нам залишилося зібрати лише 15.000 грн і зібр закрито! Реквізити в сторіс".
Шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати нове фото блогерки:
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"Як гарно".
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"Чарівна!".
"Шикарна".
"Дуже красиво".
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"Дуже красива".
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