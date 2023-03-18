Анатолій Анатоліч наголосив, що підтримує будь-який прояв творчості, але тільки коли він не перетворюється на шароварщину.

У мережі стала вірусною пісня "Гопак", де автор співає про коси та вишиванки. Але не всі українці оцінили такий трек – виконавицю звинувачують у шароварщині. Такої ж думки дотримується телеведучий Анатолій Анатоліч. Про це він розповів в Інстаграм-Сторіз.

У треку "Гопак" Юлія Лущинська постала у червоному одязі з вишивкою, з віночком та довгими косами. Виконавиця використовувалася переважно такими фразами, як: "вишиванку одягла", "танцюю гопака", "коси заплела", "гарна українка я" та інші.

Великій кількості користувачів мережі пісня викликала збірку стереотипів про українців, що можна описати одним словом – шароварщина.

Анатолій Анатоліч наголосив, що підтримує будь-який прояв творчості, але тільки коли він не перетворюється на шароварщину.

"Будь-яка творчість заслуговує на життя. Тому нехай усі співають, але я хотів сказати про інше. Мені здається, що сучасна українська культура має відходити про шароварщину таку. Тобто партіотизм - це круто, але давайте відмовлятися від: "я танцюю гопака". Це моє побажання та порада. Хоча пісня може й непогана", - поділився своїми думками Анатолій Анатоліч.

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