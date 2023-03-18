Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Країна У" та "Одного разу під Полтавою" з Іриною Сопонару. Тепер зірковий дует підкорює сцену "Вечірнього кварталу", ставши дуже успішними. А тепер Ірина вирішила анонсувати майбутній випуск "Об'єднаного Кварталу", де Юрій став Борисом Джонсоном, у своєму Інстаграм.
"Це я показую Юрчику анонс нового Єдиного Кварталу!
І з вами поділюсь))", - написала Ірина в публікації, де Ткач був в образі екс-прем'єра Великобританії Джонсона.
Також Юрій вирішив поділитися відео, де був маленький шматочок їхньої сценки, яку він з Іриною Сопонару зробили.
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"Ірино, привіт";
"Обов'язково домовилися, принцеса, вдалого гарного настрою, Ірішка, сонце";
"Супер. Жду".
А раніше Сопонару привітала українок з 8 березня. Зірка з'явилася для цього разом із Дмитром Монатиком.
"Ми з Дімою, вітаємо всіх жінок України зі святом! Бажаємо вам бути сильними та непохитними, ніжними та палкими, красивими та натхненними. Коли я слухаю пісні Монатика про кохання, то у мене завжди враження ніби це про мене))) Завжди собі думаю, ну як так, як він знає?)))", - написала Ірина.
Нагадаємо, Сопонару показала "тигриць" із "Жіночого кварталу" перед концертом
А ще Politeka повідомляла, що Сопонару із "Жіночого кварталу" розповіла, чи буде продовження популярного серіалу
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зраділа, що вона не має дітей