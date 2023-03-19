Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес влаштувала вечірку у Лос-Анджелесі на честь випуску своєї нової колекції взуття з відомим брендом.

53-річна поп-зірка справила враження своїм яскравим та сміливим чином на заході. Поряд із молодими колегами їй вдалося вразити також і фігурою. Зірка вибрала сукню з вирізами до білизни, підібраної в тон образу.

«Це дуже сміливе рішення; я вражений її фігурою; Чудово; Ти виглядаєш неймовірно; Мені подобається твій образ;

Такій королеві можна вклонитися; У наступному житті я хочу виглядати як Джей; сьогодні навіть королева зблідла б у порівнянні з тобою; дайте пораду Мадонні та Бріттані Спірс».

Раніше актриса та продюсер Дженніфер Лопес цього року підбила підсумки за двадцять років кар'єри та випустить символічний альбом, вперше з 2014 року. Ця подія стала досить знаменною, тому артистка зараз також почала згадувати, як жила та як знімалася раніше.

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