Співачка Оля Полякова розповіла про хейт у бік своєї доньки, яка виїхала з України.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – 18-річну Машу та 11-річну Алісу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Тікток, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля розповіла про хейт у бік доньки, яка перебуває за кордоном і нещодавно відсвяткувала свої 18 років.

"А вона, моя дочка 17-річна, має взяти зброю зброю і піти стріляти орків на фронт. Це дитина, дітям нема чого робити на війні. Це моя позиція. Не можна хейтити за те, що вивезли дітей. Не можна хейтити за те, що жінка виїхала з дітьми.10 мільйонів людей виїхали, а хейтять тільки мою Машу, ну що це таке?", - Розгнівалася Оля у відповіді.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка різниця, дитина зірки або зірки ... всі вони діти однакові!";

"Нікого не треба хейтити. Кожен живе, як йому виходить. А заздрісники будуть завжди, їхній біль виливається на людей, які побудували собі найкраще життя";

"Мене люди іноді дивують, ось чого пристають до людей! так, вони зірки, але вони такі ж люди, я ви, те що у них більше грошей, то це їхня заслуга!!".

Нагадаємо, Полякова насмішила кадром із ведучою, з якою публічно скандалила

А ще Politeka повідомляла, що Полякова зізналася, за що вдячна легендарному захиснику Маріуполя.

Також Politeka писала, що Полякова похвалилася відпочинком із дітьми у Карпатах, українці в люті