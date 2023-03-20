Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила порівняльне відео, де якась російська співачка в вульгарному костюмі виступає перед окупантами, лазячи по сцені навколішки, а для контрасту з нею Злата Огнєвіч показала фрагмент свого зворушливого виступу перед українськими захисниками.

"Концерти росіян, як вислів про Париж - побачити та померти 😅", — жартує артистка під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали Злату Огнєвіч та не стримують огиди від виступу росіянки, але не всі українці оцінили таке порівняння:

"А хтось запитав у наших військових,чи хочуть вони ті виступи? Я знаю,що як би у них був вибір іти на виступ до зірки чи провести час із сім'єю,вибір був би очевидним,а не заганяти тих хлопців у примусовому порядку. Я не проти концертів, це своєрідна підтримка,увага але чи згадаєте ви про військових після війни,чи організуєте тоді для їх і їхніх родин безкоштовні концерти....гадаю, що ні";

"Наші, коли їхали туди, ставали такими ж. Марув тому приклад";

"Нафіга мені ця різниця з тими дебілами?!! Шо ви їх взагалі з нами порівнюєте? З якою метою пост? Про те шо вони кончені я вже і так це знаю!! Піпец, напишіть пост про психологічну реабілітацію наших воїнів!";

"Куди блювати? 🤢 ( від першої частини відео )";

"Різниця очевидна..схоже на те, що країна ангелів з однієї сторони і плем'я бомжів, злиднів, людожерів і варварів з іншої".

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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