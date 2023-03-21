Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська виконавиця, яка прославилася завдяки своїм трекам "Рибки" та "Голови". Тепер артистка досить успішна та співпрацює з багатьма українськими зірками. Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Поспілкуємося? Залишай своє питання", - написала Alyona Alyona.

"Як просувається будівництво вашого будинку?", - Запитав фанат.

"Абсолютно ніяк з дуже зрозумілих причин, але у нас є на ділянці город і ми дуже радіємо з того, що є можливість садити овочі та займатися ним. А там, дасть Бог, роботу, дасть Бог, мир в Україні, і можна буде що- то там думати", - сказала знаменитість.

А до цього зірка привітала українців із Днем закоханих. Артистка також додала своє фото публікації.

"Справжнє кохання починається з себе. Ми прийшли в цей світ любити, і завдяки вдячності та добрим вчинкам плодити кохання між усім живим. Щоб кохання завжди було всередині нас, ми повинні любити і себе", - написала знаменитість, мотивувавши українців.

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